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الطيران المدني: إلغاء رحلات شارتر الأوكرانية إلى شرم الشيخ والغردقة

05:30 م الخميس 24 فبراير 2022
الطيران المدني: إلغاء رحلات شارتر الأوكرانية إلى شرم الشيخ والغردقة

إلغاء رحلات شارتر الأوكرانية إلى شرم الشيخ والغردق

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كتب- محمد عبيد:

أخطرت السلطات الأوكرانية، سلطة الطيران المدني المصري، بإلغاء جميع رحلات الطيران الشاتر السياحي، القادمة من أوكرانيا إلى مدن مصر السياحية، وتحديدًا إلى شرم الشيخ والغردقة، على خليفة الهجمات العسكرية التي شهدتها كييف فجر اليوم الخميس، وتقرر إغلاق المجال الجوي الأوكراني واعتباره منطقة نزاعات.

وقالت مصادر مطلعة في قطاع الطيران المدني، إن الرحلات الأوكرانية مجدولة في مطاري شرم الشيخ والغردقة، وكان مقرر وصولها على مدار اليوم إلى المدن السياحية المصرية، وتم إلغاء نحو أكثر من 20 رحلة شارتر، نصيب مطار شرم الشيخ منها يصل إلى 11 رحلة والباقي كان مقرر وصولهم الغردقة.

وتابعت المصادر المطلعة، إن الرحلات الروسية القادمة إلى المطارات المصرية لم تتأثر بالأحداث الدائرة في أوكرانيا، منذ صباح اليوم، سواء كانت رحلات شارتر سياحي أو رحلات منتظمة.

وأصدرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية تحذير سلامة يفيد بأعلان المجال الجوي الأوكراني "كاملًا" كمنطقة نزاعات ممنوع الطيران فوقها.

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