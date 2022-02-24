مصر للطيران: إلغاء رحلة موسكو بسبب الحرب الأوكرانية

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران ألغت رحلتها المتجهة اليوم الخميس إلى موسكو، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة.

وتابعت المصادر، أن الرحلات الروسية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة متستمرة دون تأثير، لكن مصر للطيران قررت إلغاء رحلتها رقم 729 والمتجهة اليوم الخميس من مطار القاهرة إلى موسكو، حيث كانت تحمل 82 راكبًا من بينهم 17 راكبًا ترانزيت، بينما تم السماح لهم باستلام حقائبهم والخروج من المطار لحين تحديد استئناف مصر للطيران لرحلاتها أو توقفها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت المصادر إلى أن رحلات مصر للطيران إلى موسكو ستتحدد خلال الأيام المقبلة وفقًا للأوضاع السياسية.