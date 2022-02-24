تداعيات الحرب.. الطيران: إلغاء 11 رحلة من أوكرانيا لشرم الشيخ

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن شركات الطيران وشركة الملاحة الجوية، تلقوا بيانا من المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية يفيد بإعلان المجال الجوي الأوكراني"كاملا" منطقة نزاعات ممنوع الطيران فوقها من اليوم الخميس وحتى الـ ٢٤ من مايو المقبل، قابلة للمدة للتجديد وفقا لتطورات الأوضاع داخل الأراضي الأوكرانية بعد نشوب خبر بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل 5 رحلات من موسكو، بينما ألغت الشركات الأوكرانية 11 رحلة كان من المقرر وصولها على مدار الـ24 ساعة، وقامت سلطات المطار بفحص جنسيات الركاب داخل صالات السفر وكذلك الوصول، والفصل بين الركاب الروس والأوكرانيين حتى لا تنشب مشادات بينهم على خلفية المعارك الدائرة بين البلدين.

وتابعت المصادر، أن كافة المطارات لديها تعليمات بالفصل بين الركاب الروس والأوكرانيين، ومتابعة إنهاء إجراءات سفرهم أو وصولهم على مختلف الرحلات، حتى لا تحدث مشاكل داخل صالات السفر والوصول بمختلف المطارات المصرية .