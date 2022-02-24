مدبولى يؤكد أهمية النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير لدعم الاقتصاد

مصراوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في دعم قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، في ضوء أهميتهما في النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتشغيل التي ترتقى بمعيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وخطط الوزارة؛ على رأسها التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، في مختلف القطاعات، باعتبارها محركاً رئيسياً لدفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مضاعفة مساهمته في إتاحة فرص العمل للشباب، وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

وتطرقت جامع، إلى الخطوات التي تتم في إطار دعم الصادرات المصرية، لافتة إلى البرامج التي تستهدف من خلالها الوزارة مساندة الصادرات بهدف الحفاظ على الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة للتسويق للمنتجات المصرية؛ لا سيما في أسواق القارة الأفريقية.