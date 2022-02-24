مصر للطيران تشارك في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات بدبي

كتب- محمد عبيد:

شاركت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط "MRO Middle East 2022"، والمقام بإمارة دبي بدولة الإمارات، وذلك بجناح متميز بالمعرض الذي يضم عددا من مقدمي خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات وموردي قطع الغيار حول العالم بالإضافة إلى العديد من شركات الطيران.

وأشاد الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بجهود شركة الصيانة والأعمال الفنية في تسويق إمكانياتها، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستثمر عن جذب العديد من العملاء في الفترة المقبلة خاصة في ظل خطة الشركة للتعافي من آثار جائحة كورونا، والتي نجحت في الحفاظ على عملائها بفضل العمالة المدربة والتي تتمتع بكفاءة عالية، مضيفا أن الشركة حرصت على استمرار العمالة خلال العامين الماضيين في ظل انتشار الجائحة، وهي الظروف التي أجبرت العديد من الشركات على الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بها، مؤكدا حرص الشركة على الحفاظ على العنصر البشري الذي يعد أحد أبرز نقاط قوتها.

وأشار المهندس يحيى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إلى أن المعرض هذا العام شهد نجاحا كبيرا للشركة حيث أقبل على جناح الشركة العديد من شركات الطيران العاملة بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والتي تستهدف اختيار أفضل مقدمي خدمات صيانة وعمرة الطائرات وأجزائها من حيث عناصر الدقة والكفاءة والوقت المناسب لتقديم الخدمة الفنية حتى تستطيع تلك الشركات الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

وأضاف زكريا أن وفد الشركة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع العديد من شركات الطيران المشاركة بالمعرض بهدف إبرام تعاقدات جديدة مع عدد من العملاء الجدد لتقديم الخدمات الفنية من صيانة دورية بهناجر الشركة وصيانة يومية بمحطات الشركة المنتشرة بالمطارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع عدد من العملاء الحاليين الذين أعربوا عن رغبتهم في تجديد الثقة في شركة مصر للطيران للصيانة نظرا لما تتمتع به من كفاءة فنية للعاملين بها بالإضافة إلى أحدث المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات.

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض "MRO Middle East 2022" شارك به ما يفوق 100 عارض و5000 مشارك من أكثر من 40 دولة يمثلون شركات الطيران وصيانة وعمرة الطائرات والشركات المصنعة للطائرات ومحركاتها وقطع الغيار وشركات الشحن الجوي والشركات المتخصصة في التدريب والحلول التقنية وغيرها من أنشطة الطيران المختلفة.