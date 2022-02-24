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تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.. مصادر تكشف لمصراوي موقف مخزون مصر من القمح

03:29 م الخميس 24 فبراير 2022
تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.. مصادر تكشف لمصراوي موقف مخزون مصر من القمح

مخزون القمح

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كتب- محمد سامي:

قالت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون القمح المصري الحالي يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر.

وأضافت المصادر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن المحصول الجديد سيخرج بداية من منتصف أبريل القادم وبذلك فإن مخزون مصر من القمح آمن حتى شهر نوفمبر القادم.

يأتي ذلك في ظل تداعيات الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا صباح اليوم الخميس، والتي أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح والوقود فضلا عن أسعار الذهب العالمية.

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