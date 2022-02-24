السيسي: تأثير جائحة كورونا تجاوز أكثر أزمات العالم فداحة

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة جائحة كورونا عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من الجائحة بمنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، أن ممثلي العمال وأصحاب الأعمال يضطلعون بدور بالغ الأهمية في ظل حجم التداخل بن الأزمات الدولية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مستقبل النظام الدولي آخذ في التشكل أمامنا يوما بعد يوم.

وشدد الرئيس على أن أي محاولات للتغلب على تداعيات أزمة الجائحة لابد أن يكون الإنسان محورها الرئيسي، لافتا إلى أن كورونا كانت ولا تزال أزمة إنسانية لا صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.

وقال السيسي: "أتقدم بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الحدث المهم".​