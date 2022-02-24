السيسي: تجاوزنا الكثير من تبعات كورونا على مدار العامين الماضيين

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية فعالة وناجحة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من الجائحة بمنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية رغم الصعاب التي واجهتها وساهمت الجهود في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر نفذت مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا مثل "حياة كريمة وتكافل وكرامة".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن أزمة الجائحة كشفت بشكل جلي عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، مشددا على أنه لا خروج من هذه الأزمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك.