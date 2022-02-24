وزير الأوقاف الفلسطيني: مصر هي العنوان الصحيح للفكر الوسطي

كتب- محمود مصطفى:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة شكر من نظيره الفلسطيني حاتم محمد البكري، على دعوته لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه وزير الأوقاف الفلسطيني، الشكر لوزارة الأوقاف المصرية، لعقدها دورة أئمة فلسطين بالأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأكد الوزير، في بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن الدورات التي جمعت بين أئمة مصر وفلسطين تضمنت مستوى كبير من الفهم والوعي والإدراك وكانت إيجابية للغاية، مضيفا:"لدينا طموح كبير أن يكون في الدورات المقبلة واعظات من دولة فلسطين يأتين إلى أكاديمية الأوقاف الدولية حتى يتعلمن العلم ويأخذن العلم بالطريقة المثلى كأخواتهن من واعظات وزارة الأوقاف المصرية".

وتابع: مصر تمثل الحالة الإسلامية الوسطية، وعندما نتحدث عن المكتبة الإسلامية نجد أنه على الأقل 70% من الكتب بالمكتبة الإسلامية بقلم مصري، فضلا عن أنها تحوي في جنباتها العلماء الأجلاء عبر تاريخ طويل، متابعا:"عندما تأتي إلى مصر لتلقي العلم، تدرك جيدًا أنك تأتي إلى العنوان الصحيح والسليم للفكر الوسطي".​