أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

برلماني يطالب بالرقابة على الأسواق لمنع استغلال أزمة أوكرانيا في رفع الأسعار

12:48 م الخميس 24 فبراير 2022
برلماني يطالب بالرقابة على الأسواق لمنع استغلال أزمة أوكرانيا في رفع الأسعار

النائب محمد عبدالله زين الدين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجميع الأجهزة الرقابية المختلفة بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع إعلان روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك العديد من التحذيرات سواء داخليا أو خارجيا بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار بسبب تأثر أسعار النفط والعملة، وتأثير ذلك أيضا على عمليات الاستيراد والتصدير.

وقال زين الدين: "للأسف الشديد البعض دفع المواطنين للسعي نحو تخزين احتياجاتهم من السلع مبكرًا، خوفا من ارتفاع الأسعار، أو وجود عجز في المعروض، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك".

ودعا عضو مجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعمل نشرات مستمرة لطمأنة المواطنين بشأن مخزون السلع، وكذلك عرض الموقف وتداعياته لحظة بلحظة، قائلا: لا يجب أن نترك المواطنين فريسة للشائعات.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بحملات تفتيشية بشكل مستمر وعلى كافة الأسواق، وعدم السماح لأي أحد بالتلاعب في الأسعار واستغلال الأزمة القائمة.​

النائب محمد زين الدين مجلس النواب وزارة التموين أوكرانيا روسيا أسعار النفط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا