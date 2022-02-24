برلماني يطالب بالرقابة على الأسواق لمنع استغلال أزمة أوكرانيا في رفع الأسعار

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجميع الأجهزة الرقابية المختلفة بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع إعلان روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك العديد من التحذيرات سواء داخليا أو خارجيا بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار بسبب تأثر أسعار النفط والعملة، وتأثير ذلك أيضا على عمليات الاستيراد والتصدير.

وقال زين الدين: "للأسف الشديد البعض دفع المواطنين للسعي نحو تخزين احتياجاتهم من السلع مبكرًا، خوفا من ارتفاع الأسعار، أو وجود عجز في المعروض، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك".

ودعا عضو مجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعمل نشرات مستمرة لطمأنة المواطنين بشأن مخزون السلع، وكذلك عرض الموقف وتداعياته لحظة بلحظة، قائلا: لا يجب أن نترك المواطنين فريسة للشائعات.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بحملات تفتيشية بشكل مستمر وعلى كافة الأسواق، وعدم السماح لأي أحد بالتلاعب في الأسعار واستغلال الأزمة القائمة.​