"مدبولي" يتابع مع "عبدالدايم" أنشطة الثقافة بقرى "حياة كريمة" خلال ديسمبر ويناير

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأنشطة التي نفذتها الوزارة في قرى عدد من المحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لا تقتصر على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المصرية، بل إن ذلك يمضي قدما جنبا إلى جنب المساهمات الثقافية والفنية؛ حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتسهم في بناء شخصيته.

من جانبها، أشارت وزيرة الثقافة إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتمت بتفعيل الحياة الثقافية والفنية في الريف المصري ومحافظات الصعيد، حيث تنظم المبادرة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية، فضلا عن أنشطة اكتشاف المواهب بالقرى.

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم على أن الفعاليات الإبداعية في مبادرة "حياة كريمة" تعد نقلة حضارية غير مسبوقة، حيث تسعى مؤسسات الدولة وبشكل فعال للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم مفرداتها على أسس من الوعي والمعرفة لتحقيق طموحات الوطن.

وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة الثقافة، في تقرير، أبرز الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية التي تم تقديمها في قرى محافظات الإسماعيلية والأقصر وأسوان والبحيرة والمنوفية والمنيا وأسيوط، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2021 وحتى 31 يناير 2022، ضمن المبادرة الرئاسية؛ من أجل تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية وتوفير الخدمات الثقافية لمستحقيها من أبناء الوطن.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالدايم أنه تم تنفيذ 229 نشاطا ثقافيا بمحافظة الإسماعيلية من خلال المسارح المتنقلة، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 30 يناير 2022، استفاد منها أكثر من 8 آلاف مواطن، وتضمنت الفعاليات ورشا فنية وأدبية وفكرية، ومعارض للكتاب، كما تضمنت عروضا موسيقية للأطفال والشباب والكبار، بالإضافة إلى عروض مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها، وأنشطة أخرى لاكتشاف المواهب، بجانب ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية؛ حيث تمت في هذا الشأن مخاطبة جميع الشرائح العمرية والاجتماعية خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز القنطرة شرق بالمحافظة.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم كذلك تنفيذ 43 ليلة عرض من خلال مسرح "المواجهة والتجوال" بمحافظات الأقصر وأسوان والبحيرة والمنوفية والمنيا وأسيوط، شملت 32 قرية واستفاد منها أكثر من 92 ألف مواطن.​