التنمية المحلية: انتهاء دورتين تدريبيتين اليوم بمركز سقارة



كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين وهما: تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والتخطيط والتميز المؤسسي والموارد البشرية، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم، واستفاد من هذه الدورات 54 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان، إن الوزارة تركز على الاستثمار في العنصر البشري بشكل كبير ومن وسائل هذا الاستثمار هو التدريب والذي أصبح يحتل مكانة الصدارة في أولويات الوزارة، فالتدريب الإداري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات والأساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم الموكلة لهم وتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبالتالي رفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية، لافتاً إلي أن التدريب هو أحد أهم الوسائل المستخدمة في عملية تطوير وتنمية قدرات العاملين بالمحليات، كما أن التدريب يعتبر وسيلة من أهم الوسائل التي تجعل العاملين أكثر تقبلاً للتغيير والتطوير الحالي تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي.

ومن ناحية أخرى، يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 28 عدد 3 دورات تدريبية جديدة وهي: استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتنمية مهارات القيادات في مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة، إعداد دراسات جدوى وخطط الصيانة ونفقات التشغيل، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 104 متدربين من جميع المحافظات.