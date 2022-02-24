محافظ الجيزة: إزالة التعديات على أملاك الدولة وحرمان أصحابها من الدعم

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي ناقش خلاله محافظ الجيزة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف تقنين واضعي اليد عليها.

ووجه المحافظ بضرورة التعامل الحازم حيال كافة المتغيرات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية والتي تعمل على رصد حالات البناء في مهدها.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفوري تجاه أي مخالفة يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا على حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقاتهم القومية لحرمانهم من الدعم التمويني أو أي من أشكال الدعم الحكومي الأخرى.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قدمت كافة التيسيرات اللازمة للتسهيل على المواطنين، موجهاً بضرورة الانتهاء من البت في ملفات طلبات التصالح على مخالفات البناء.

كما أكد راشد، خلال الاجتماع، على أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالبنية التحتية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف إحداث نقلة حضارية.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة المختلفة، مع المتابعة الميدانية للانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد للأعمال على أن تنفذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والفنية.

كما وجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بالتواجد الميداني لمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.