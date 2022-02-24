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برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

12:16 م الخميس 24 فبراير 2022
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء غدا الجمعة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، إن حالة الطقس على مختلف المناطق تكون على النحو التالي:

طقس القاهرة الكبرى

- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

طقس الوجه البحري ومدن القناة

- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

طقس السواحل الشمالية الغربية

- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.

طقس شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.

طقس جنوب الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.

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الطقس عاصفة ترابية الأرصاد الأمطار درجات الحرارة

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