برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء غدا الجمعة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، إن حالة الطقس على مختلف المناطق تكون على النحو التالي:

طقس القاهرة الكبرى

- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

طقس الوجه البحري ومدن القناة

- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

طقس السواحل الشمالية الغربية

- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.

طقس شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.

طقس جنوب الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.