برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
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كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء غدا الجمعة.
وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، إن حالة الطقس على مختلف المناطق تكون على النحو التالي:
طقس القاهرة الكبرى
- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.
- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.
- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا.
طقس الوجه البحري ومدن القناة
- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.
- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.
طقس السواحل الشمالية الغربية
- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.
- نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.
طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
- طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.
- نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.
طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.
- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.
طقس شمال الصعيد
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.
- نشاط رياح وطقس غائم جزئيا.
طقس جنوب الصعيد
- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.
- طقس غائم جزئيا.
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