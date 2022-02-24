الطقس لحظة بلحظة.. بيان من الأرصاد بشأن محافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم الخميس نشطت رياح جنوبية غربية على القاهرة الكبرى مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما بلغت سرعة الرياح 25 عقدة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، قبل قليل، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 16 درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود نشاط في حركة الرياح مع فرص سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس: بعد أن شهدت أمس الأربعاء معظم المناطق نشاط رياح وأجواء مغبرة ورمال مثارة وانخفاض في الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة حيث سجلت القاهرة 25 درجة، تستمر هذه الأجواء لمدة 48 ساعة قادمة.

وتزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا قد تصل خفيفة إلى القاهرة ويستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء يكون مثيرا للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة فتشهد انخفاضا قليلا حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 20 درجة ويكون الانخفاض ملحوظا يوم الجمعة ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب دخول الرياح الشمالية.