وزير الري: نمتلك قدرات تدريبية متميزة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز التدريب الإقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة في مجال المياه.

وأوضح وزير الري، أن الهدف الرئيسي من عقد هذه الدورات التدريبية هو دعم القدرات البشرية للعاملين بالوزارة والمتخصصين من الدول العربية والإفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول بالإضافة لتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول، مضيفًا أنه وفي إطار دعم الدول الإفريقية فإنه يتم توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأضاف أن المركز الإقليمي للتدريب يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويتم سنوياً عقد عدد (٢٤٧) دورة تدريبية بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من اكتوبر وفروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا)، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية ، وذلك بمشاركة (٤٨٧٤) متدرب من مصر و (١٢٠) متدرب من مختلف الدول العربية والإفريقية مثل (السودان، السنغال، الكاميرون، نيجيريا، الصومال، كينيا)، مع الاستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من مختلف الوزارات.

وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي)، مع مراعاة الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على موضوعات مختلفة مثل (نظم الري الحديثة، إدارة المياه، الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية، المياه الجوفية والشحن الاصطناعي، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه)، كما تشتمل الدورات التدريبية على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والري الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال، والعمل على نقل الخبرات المكتسبة لمختلف الدول العربية والإفريقية.

كما يتمتع المركز الإقليمى للتدريب بمدينة السادس من اكتوبر بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٨٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).

كما أنه من المقرر مشاركة مركز التدريب الإقليمي في المعرض المقام على هامش المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل لعرض والتعريف بإمكانات المركز من لوجيستيات وأنشطة تدريبية بمجال المياه وغيرها من المجالات من خلال الكتيبات والعروض الفيلمية.

كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه، يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية في مجالات (أنظمة الرى الحديث وكفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - أمان السدود والتصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية - تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه - هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة - تنمية المصادر المائية - محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد)، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية ، حيث يتم سنوياً عقد (٣) دورات تدريبية يتم من خلالها تدريب عدد (٦٣) متدرب من دول (مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا وغانا وزامبيا وملاوي والكاميرون وبوركينا فاسو وتشاد والجابون وغينيا كوناكري وغينيا بيساو ومالي والنيجر وسيراليون وأنجولا وجيبوتى).

ويتمتع مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات اجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية).​