بعد هجوم روسيا.. أول تحرك من الهجرة بشأن الجالية المصرية بأوكرانيا

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إنها تتابع بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك لمتابعة تطورات الوضع.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، في بيان، اليوم الخميس: "لقد شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة".

وتابعت وزيرة الهجرة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج يتواصل أيضا مع الدارسين المصريين بأوكرانيا والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة.

وأكدت الوزيرة على أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأعلن الرئيس الروسي بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن بدء عملية عسكرية في دونباس، شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.