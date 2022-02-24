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نقيب الأشراف عن ذكرى الإسراء والمعراج: معجزة إلهية مليئة بالأسرار

11:01 ص الخميس 24 فبراير 2022
نقيب الأشراف عن ذكرى الإسراء والمعراج: معجزة إلهية مليئة بالأسرار

السيد محمود الشريف

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كتب- محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وقال نقيب الأشراف، في بيان، اليوم الخميس، إن حادثة الإسراء والمعراج معجزة إلهية مليئة بالأسرار التي يعجز العقل البشري عن مجرد تصورها، مشددا على أننا في حاجة ماسة إلى استلهام الدروس والعبر منها مثل التوكل على الله والأخذ بالأسباب والمعاني الإنسانية التي تسمو وترتقي بها الأمة.

وأشار السيد محمود الشريف إلى أن ذكرى ليلة الإسراء والمعراج فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من هذه المعجزة في ظل الجائحة التي يمر بها العالم أجمع والثقة في قدرة المولى عز وجل على رفع الوباء ومساعدة البشرية في التخلص منه، مطالبا بضرورة اتباع تعليمات الجهات المختصة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على أمتنا أعوامًا عديدة وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يُعجِّل بالشفاء للمصابين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الإسراء والمعراج السيسي

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