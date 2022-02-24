"شعراوي" يتابع مع "رحمي" مشروعات حياة كريمة ومواجهة التعديات بالغربية

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يجرى تنفيذه في مركز زفتى بالمرحلة الأولى للمبادرة حيث يتم تطوير حوالى 54 قرية و88 تابعا في مختلف القطاعات وإقامة حوالي 727 مشروعا بتكلفة تتخطى 3.5 مليار جنيه في مجالات: توصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة، توصيل ومد خطوط مياه الشرب، توصيل الغاز الطبيعي، إنشاء مجمعات خدمية، إنشاء مجمعات زراعية وبيطرية، تطوير مراكز الشباب، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وتبطين الترع وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى في مجالات الاتصالات والصحة والغاز.



كما ناقش اللواء محمود شعراوي مع الدكتور طارق رحمي التحضيرات الجارية من جانب المحافظة بعد إضافة 4 مراكز جديدة بالغربية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي كفرالزيات وبسيون وقطور والمحلة لسرعة اختيار فرق العمل واللجان الخاصة بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتوفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية وغيرها من المشروعات الحيوية.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية الإسراع في توفير وحصر قطع الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة في مراكز المرحلة الثانية لتكون جاهزة لتنفيذ المشروعات، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل للمحافظة لتذليل أي معوقات ومتابعة الوزارة للانتهاء من كافة المشروعات والالتزام بالتوقيات الزمنية المحددة بما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق رحمي إلى تقدم الأعمال في جميع المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى والتي قاربت على الانتهاء في عدد من القطاعات، موضحا انتهاء بعض المشروعات بالفعل في بعض القرى والتي تجرى مع الجمعيات الأهلية.

وأكد رحمي على أن المبادرة الرئاسية على أرض الغربية تهتم بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمية في كافة المجالات الحيوية.

وأوضح المحافظ أنه بدأ في عقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للإعداد لمراكز المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، كما أن هناك متابعة يومية للمشروعات الجارية بالمرحلة الأولى للانتهاء منها في التوقيات الزمنية المحددة خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية وحياة كريمة للمواطن.

وأشار محافظ الغربية إلى سعادة وفرحة المواطنين بقرى مركز زفتى بعد الانتهاء من بعض المشروعات الجارية، وتقديمهم الشكر لرئيس الجمهورية على تلك المبادرة التي غير حياتهم للأفضل وتوفير حياة كريمة لهم.

وتطرق الاجتماع إلى جهود محافظة الغربية المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة، وجهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين على مستوى النظافة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للغربية.

وتابع اللواء محمود شعراوي مع الدكتور طارق رحمي آخر مستجدات أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى وتركيب الخط الكوري الجديد الذي سيساهم في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات بالإضافة إلى متابعة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع.

وأشار محافظ الغربية إلى جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية ونقلها إلى المقالب العمومية، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار تلك الجهود من العاملين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية لتحسين مستوى نظافة الشوارع.

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير فيما يخص مواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ومتابعة جهود قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالغربية لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في المرحلة الثانية للموجة 19 تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وقد وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة منع وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية والمتابعة المستمرة لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية لرصد أي تحديات وتغير على الأراضي الزراعية.



وأشار الدكتور طارق رحمي إلى وجود تنسيق وتعاون بين قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجالس المدن والمراكز والأحياء لتحقيق المستهدف من الموجة 19، مشيرا إلى أن ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 وصل إلى 150 حالة بناء مخالف على مساحة 8 آلاف متر مربع و2.5 فدان.​