أول تعليق من نقابة العاملين بالصناعات الهندسية على وفاة عامل شركة يونيفرسال

كتب- يوسف عفيفي:

نعى المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ببالغ الحزن وفاة عاصم عبد المعبود عفيفي، العامل بشركة يونيفرسال بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر.

والشاب المنتحر يدعى "عاصم عفيفى عبد المعبود، من قرية أبو سمودة الباجور بمحافظة المنوفية، وكان يعمل بمجموعة يونيفرسال بمصر.

وقال "الفقي"، لمصراوي، إن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، تنتظر أولا معرفة قرار النيابة واستخراج صورة من المحضر حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات التقاضي ضد الشركة، ومعرفة سبب عدم التزام صاحب العمل باتفاقية القوى العاملة لسداد مستحقات العاملين في مواعيدها، بجانب معرفة ملابسات الحادث.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، أن الأمر الثاني يكمن في انتظار ستخراج صورة من شهادة الوفاة حتى يتم صرف إعانة عاجلة للأسرة.

وأدى انتحار العامل، إلى إضراب واعتصام عمال مصنع الأفران، بسبب امتناع الإدارة عن صرف مستحقاتهم، وعدم التزام صاحب العمل باتفاقية القوى العاملة لسداد مستحقات العاملين في مواعيدها.

والشاب المنتحر يدعى "عاصم عفيفى عبد المعبود، من قرية أبو سمودة الباجور بمحافظة المنوفية، متزوج ولديه 3 أولاد، وكان يعمل بمجموعة يونيفرسال بمصر.