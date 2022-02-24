موعد ومكان عزاء الفنان التشكيلي محمد الطراوي

توفي في الساعات الأولى من صباح أمس، الفنان التشكيلى محمد الطراوي، عن عمر يناهز ٦٦ عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية الأيام القليلة الماضية دخل على أثرها العناية المركزة، بأحد المستشفيات.

ويقام عزاء الفنان الراحل غدًا الجمعة ٢٥ فبراير بعد صلاة المغرب، بمسجد حسين صدقى في مدخل المعادى.

ويشار إلى أن الفنان محمد الطراوى، من مواليد 1956 حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، عمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف فى مجلة صباح الخير، وشارك فى عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية منها: معرض "هي" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا نوفمبر 2015، ومعرض "هن" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا أكتوبر 2017، ومعرض "هن 2" بقاعة أجيال 1 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أكتوبر 2018.

حصل محمد الطراوى على عدد من الجوائز منها، الجائزة الأولى (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1978، والجائزة الأولى (حفر) بالمجلس الأعلى للثقافة 1979، وجائزة تشجيعية من المجلس الأعلى للشباب 1980، 1981، والجائزة الرابعة (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1980.

ومن الجوائز الدولية شهادة تقدير من الترينالى الأول للشباب بقاعة عبد المنعم الصاوى 1993 - القاهرة، ميدالية البخارى الذهبية من جمهورية أوزباكستان 2002، الجائزة الأولى فى الفنون التشكيلية فى الدورة السابعة لجائزة دبى الثقافية للإبداع 2010 / 2011.