مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 24 فبراير، الموافق 23 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 5:02 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:09صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 5:50 مساءً

موعد أذان العشاء 7:07 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر 12:14صباحاً

أذان العصر 3:26 مساءً

أذان المغرب 5:53 مساءً

أذان العشاء 7:11 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر: 4:58 صباحًا

أذان الظهر 12:05 صباحاً

أذان العصر 3:18 مساءً

أذان المغرب 5:45 مساءً

أذان العشاء 7:02مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:55 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:20 مساءً

موعد أذان المغرب 5:49 مساءً

موعد أذان العشاء 7:01 مساءً

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