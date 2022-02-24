مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 24 فبراير، الموافق 23 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد أذان الفجر 5:02 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:09صباحاً
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 5:50 مساءً
موعد أذان العشاء 7:07 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 5:07 صباحًا
أذان الظهر 12:14صباحاً
أذان العصر 3:26 مساءً
أذان المغرب 5:53 مساءً
أذان العشاء 7:11 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
أذان الفجر: 4:58 صباحًا
أذان الظهر 12:05 صباحاً
أذان العصر 3:18 مساءً
أذان المغرب 5:45 مساءً
أذان العشاء 7:02مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:55 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:20 مساءً
موعد أذان المغرب 5:49 مساءً
موعد أذان العشاء 7:01 مساءً
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