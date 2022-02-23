الجيزة: إزالة حالات بناء مخالف على الأرض الزراعية بأوسيم- فيديو

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة حالات بناء مخالف بأوسيم رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، تعد على الأرض الزراعية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواجهة دورية لمخالفات البناء علي مدار اليوم وازاله التعديات، تحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وجاءت الإزالات على النحو التالي:

-تم إزالة حالة بناء بلوك أبيض به غرفتين رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، على مساحة {١٠٠ متر تقريباً} [تعد على الأرض الزراعية] بالمخالفة للقانون بطريق برك الخيام بالبراجيل بمركز أوسيم، وتم تحرير المخالفة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالف.