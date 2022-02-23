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إرادة من لا يعجزه شيء.. وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج ثابتة بالروح والجسد

10:59 م الأربعاء 23 فبراير 2022
إرادة من لا يعجزه شيء.. وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج ثابتة بالروح والجسد

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإسراء والمعراج معجزة عظيمة ثابتة بالروح والجسد إسراءً ومعراجا.

وأضاف في بيان له، الأربعاء، أن الإسراء والمعراج إرادة من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نؤمن بذلك إيمانا من رأى وشاهد وعاين، وتلك عقيدتنا الراسخة، ثقة في كتاب ربنا وسنة حبينا سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم )، صلوا عليه وسلموا تسليما.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة الأوقاف، بذكرى الإسراء والمعراج، الأحد المقبل، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

محمد مختار جمعة الإسراء والمعراج وزير الأوقاف وزارة الأوقاف مسجد السيدة نفيسة

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