ماذا تفعل حال تأخر شركة "الكهرباء" في تركيب العداد؟.. مرفق حماية المستهلك يوضح الخطوات

كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه في إطار حرصه على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتعلقة بتركيب عداد الكهرباء وفقًا للجدول الزمني المحدد إلا أن هناك شكاوى من عمليات تأخر تركيب العدادات مسبقة الدفع بعد انتهاء كافة إجراءات التعاقد.

وأكد المرفق، أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهى كالاتي:

- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمها للإدارة المختصة.

- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- صورة من طلب تركيب العداد.

- صورة من أي إيصالات مسددة.

- يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.

منافذ لتلقي شكاوى المواطنين وحماية المستهلك

يمكن تقديم شكوى من خلال الآتي:

- تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدينة نصر.

- كما يمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بريدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 - الاتصال على التليفون رقم 23421476 (داخلي 154).