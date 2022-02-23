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الثانوية العامة 2022.. التعليم: غدا آخر فرصة لتسجيل استمارات امتحانات نهاية العام

09:49 م الأربعاء 23 فبراير 2022
الثانوية العامة 2022.. التعليم: غدا آخر فرصة لتسجيل استمارات امتحانات نهاية العام

وزارة التربية والتعليم

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كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غدا الخميس آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية العامة.

ووجهت الوزارة، بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا، قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الاستمارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت يوم 25 يناير الماضى رابطا، لتسجيل الاستمارة الإلكترونية وحددت غدا الخميس، آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، وذلك عبر الرابط التالي:اضغط هنا

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وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارات امتحانات نهاية العام الثانوية العامة

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