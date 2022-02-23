الثانوية العامة 2022.. التعليم: غدا آخر فرصة لتسجيل استمارات امتحانات نهاية العام

كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غدا الخميس آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية العامة.

ووجهت الوزارة، بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا، قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الاستمارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت يوم 25 يناير الماضى رابطا، لتسجيل الاستمارة الإلكترونية وحددت غدا الخميس، آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، وذلك عبر الرابط التالي:اضغط هنا

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