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خبير يوضح أسباب استمرار غلق بوابات سد النهضة

08:31 م الأربعاء 23 فبراير 2022
خبير يوضح أسباب استمرار غلق بوابات سد النهضة

سد النهضة

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كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، خبير الموارد المائية والري، حقيقة تشغيل إثيوبيا توربين سد النهضة.

وقال "شراقي"، إن سد النهضة م ازال بدون تشغيل أي توربين حتى اللحظة، وأظهرت اليوم الأقمار الصناعية (Sentinel 2) تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط دون فتح أي بوابات سواء بتوربين أو بدون، وهذا ما تم رصده أمس من خلال القمر الصناعي Landsat.

وأضاف "شراقي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه عند التشغيل سيظهر هالة بنفس لون الممر الأوسط فاتحة اللون نتيجة ضخ المياه من أحد الأبواب على الحوض مباشرة، والتوربين لم يعمل على الإطلاق، والاحتفال كان افتراضي.

وأشار إلى أن الممر الأوسط، يجف بعد يوم أو اثنين من تشغيل توربين أو فتح بوابة وهذا لم يحدث حتى الآن اليوم الرابع للاحتفال.

سد النهضة

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