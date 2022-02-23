السيسي: عارفين ان الحياة صعبة.. ونتدخل لتقليل التكلفة على الناس

مصراوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه طلبة الكلية الحربية فجر اليوم الأربعاء، إن الأحداث التي تحدث في العالم لها تأثير كبير، متابعا:"احنا مش بمعزل عما يحدث ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم".

وأضاف:"يمكن تكون في زيادة في تكلفة السلع في العالم كله، وده أمر هيكون له تأثير علينا، واحنا بنحاول نقلل أو نحافظ على حجم معين من التكلفة، لكن أنا مقدر انها ما زالت عبء وحمل على الناس".

وتابع: "صحيح احنا بنعاني والظروف صعبة، ولكن اوعوا تفتكروا ان احنا بعاد عن أحوال الناس والصعوبات اللي بتقابلها"، موضحا:"احنا 100 مليون دلوقتي، وعلشان تحقق كل مطالبهم واحتياجاتهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا صعبة، وحرصنا ان احنا نكون متوازيين ما بين الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الناس والتطعيم".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريًا وبدنيًا مشاركًا الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر

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