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السيسي: نعمل على إضافة ٢ مليون فدان للرقعة الزراعية خلال عامين

07:16 م الأربعاء 23 فبراير 2022
السيسي: نعمل على إضافة ٢ مليون فدان للرقعة الزراعية خلال عامين

الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية

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مصراوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه طلبة الكلية الحربية فجر اليوم الأربعاء، إن الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 2 مليون فدان خلال العامين المقبلين.

وأضاف السيسي، أن الرقعة الزراعية زادت العام الحالي بنحو 250 ألف فدان وكلهم تم زراعتها بمحصول القمح.

وتابع :"المستهدف العام القادم زيادة الرقعة الزراعية إلى مليون فدان والعام الذي يليه 2 مليون فدان"، موضحا أن الهدف هو تقليل الاعتماد استيراد السلع الاستراتيجية من الخارج.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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