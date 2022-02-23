عندهم عزة ورجولة وأصالة.. السيسي: "أنا بحب الصعايدة جدا"

مصراوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه طلبة الكلية الحربية: "أنا بحب الصعايدة جدًا، احنا في الجيش شوفنا كل الناس كان دايما النسبة الغالبة من الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة عند الصعايدة".

ووجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

وتابع خلال لقائه الطلبة: "عندنا مشكلة محتاجين نخلي بالنا من الأرض الزراعية، واحنا حريصين خلال عامين نكون عملنا نقلة كبيرة".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريًا وبدنيًا مشاركًا الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر