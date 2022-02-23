ضبط بندقية ضغط هواء وشيش إلكترونية مع راكبين قادمين من الإمارات بمطار سوهاج

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كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، محاولتى تهريب بندقية ضغط هواء، وعدد من الشيش إلكترونية والعدسات اللاصقة وأدوات التجميل، أخفاها راكبين مصريين داخل حقائبهما فور وصولهما من الإمارات، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة شركة العربية من الشارقة، اشتبه هشام الأحمر في راكب بدت عليه علامات القلق والارتباك، وتم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو هاشم مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبو كريشة مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة، وتبين وجود 103 عبوات شيش إلكترونية وعدسات لاصقة وأدوات تجميل داخل حقائبه.؟

وجاءت المحاولة الثانية على نفس رحلة الطائرة، تم ضبط بندقية ضغط هواء مخبأة داخل أمتعة راكب مصري.

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط للراكبين تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.