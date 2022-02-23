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الطقس الآن.. سحب ركامية ممطرة على هذه المناطق - صور

07:03 م الأربعاء 23 فبراير 2022
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كتب يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، الآن.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هناك نشاطا لرياح مثير للرمال والأتربة بالوادى الجديد والداخلة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أيضا على محافظة المنيا.

وتشهد البلاد الآن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

وتمثلت أكثر المحافظات المعرضة لهذه الظاهرة وسقوط أمطار، في المحافظات الساحلية بسبب تأثرها أكثر بالمنخفض الجوي، وشمال البلاد، والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.

الطقس سحب ركامية الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار

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