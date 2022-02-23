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خصومات تصل لـ 40%.. الجيزة تفتتح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان السبت

06:14 م الأربعاء 23 فبراير 2022
خصومات تصل لـ 40%.. الجيزة تفتتح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان السبت

معرض زهور الربيع

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كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، افتتاح معرض زهور الربيع لعام 2022، ولمدة 45 يوما، بأقل الأسعار، مع أكبر الخصومات تصل إلى 40%.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن التجهيز لإفتتاح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان.

وأوضحت المحافظة، أن المعرض يطرح عروض مختلفة تشمل {تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات - رووف- صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة- عمل لاند سكيب - صيانة شهرية للحدائق} وبأقل الأسعار.

ويضم المعرض، متخصصون في جميع أعمال الزراعة {ديكور المنزل - أسطح الفيلات – أسطح المنازل - أرضيات صناعية - روعة المناظر الطبيعية – المدارس – الحضانات – المطاعم – الكافيهات} بكل ما يخص المسطحات الخضراء بأعلى جودة وأقل سعر.

معرض زهور الربيع

معرض زهور الربيع حديقة الأورمان الجيزة

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