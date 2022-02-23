وزيرة الثقافة تنعى التشكيلي محمد الطراوي: ترك إرثا من الإبداع الخالد

03:47 م الأربعاء 23 فبراير 2022
وزيرة الثقافة تنعى التشكيلي محمد الطراوي: ترك إرثا من الإبداع الخالد

محمد الطراوي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافةؤ الفنان التشكيلي الكبير محمد الطراوي، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء 23 فبراير عن عمر يناهز 66 عاما.

وقالت عبد الدايم: إن الراحل امتلك مفردات ثرية عبرت عن طاقات فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله تمثل إرثا من الإبداع الخالد، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الفنان محمد الطراوي، من مواليد 1956 حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، عمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف في مجلة صباح الخير، وشارك في عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وشهادات التقدير.

محمد الطراوي وفاة محمد الطراوي وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. باللون الوردي وتتقدم على القاهرة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق الآن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا