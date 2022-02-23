علاقات راسخة تاريخيًّا.. حزب المؤتمر يشيد بنتائج زيارة السيسي الناجحة إلى الكويت

03:47 م الأربعاء 23 فبراير 2022
علاقات راسخة تاريخيًّا.. حزب المؤتمر يشيد بنتائج زيارة السيسي الناجحة إلى الكويت

الربان عمر المختار صميدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، بنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن الزيارة عملت على تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدَين على مر التاريخ.

وأثني حزب المؤتمر باستئناف عقد اللجان المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الاستثمار الكويتي في مصر، ووضع إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي.

وأكد حزب المؤتمر أن التوافق على التركيز على أعمال اللجنة العليا المشتركة في اجتماعاتها المقبلة يعمل على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

وأشار الحزب إلى أن الزيارة تأتي تأكيدًا على استمرار التنسيق المشترك بين البلدَين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة؛ وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

ونوه الحزب بأن الرئيس السيسي كان حريصًا على تجديد حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكل الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى، أمس، صاحبَ السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

الربان عمر صميدة السيسي الكويت الرئيس عبد الفتاح السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. باللون الوردي وتتقدم على القاهرة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق الآن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا