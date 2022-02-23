إسلام الشاطر: لا يعيب أي مقدم برنامج على قناة فئوية أن يدافع عن ناديه

كتب- مينا غالي:

قال الإعلامي إسلام الشاطر، إن الإعلامي الرياضي به تطور كبير، مضيفا: أتمنى تغيير بعض الأمور ولكن الأغلب يسير بشكل إيجابي.

وأوضح الشاطر، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي، أنه لا يعيب أي مقدم برنامج على قناة فئوية أن يدافع عن ناديه ضد الأخطاء التي تثار عليه، ولكن أيضا هناك بعض النقد بالتعصب دون تجريح في أحد، وعندما الكل أجمع الوقوف خلف المنتخب الوطني حقق نتائج إيجابية.