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باللون الوردي وتتقدم على القاهرة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق الآن

03:04 م الأربعاء 23 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط الآن على غرب البلاد والصحراء الغربية.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتقدم لتؤثر على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا مع تقدم الوقت يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة أن الرمال المثارة تظهر باللون الوردي.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر اليوم برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجة الحرارة لنعيش أجواء دافئة على معظم الأنحاء ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأضافت الهيئة، أنه سرعان ما تدخل الكتلة الهوائية الباردة مع تقدم الوقت غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

وتابعت الهيئة: "تتقدم الكتلة الباردة مساء اليوم للداخل وتعلن عن انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل خفيفة إلى القاهرة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يصاحب الكتلة الباردة انخفاض أكبر في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق لنعيش أجواء شتوية بامتياز.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية رياح الصحراء الغربية

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