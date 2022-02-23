وزير النقل يستقبل سفير النمسا بالقاهرة ووفود 9 شركات متخصصة في قطاعات السكك الحديدية

كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، الدكتور جورج شتلفريد سفير النمسا بالقاهرة، ووفود 9 شركات نمساوية متخصصة في كل قطاعات السكك الحديدية، بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل.

وأكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد بكل قطاعاته؛ سواء في مجال البنية التحتية أو الوحدات المتحركة أو نظم الإشارات أو غيرها من القطاعات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ هذا التطوير، مؤكدًا التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع الشركات النمساوية في هذا المجال.

وبحث الوزير خلال الاجتماع موقف عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها؛ حيث تم التباحث مع شركة "بلاسر" النمساوية حول آخر المستجدات الخاصة بمشروعات توريد ماكينات صيانة وتجديد السكة الحديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وكذلك لشبكة القطار الكهربائي السريع، وتم تأكيد ضرورة التعاون لإنشاء مركز صيان بمصر للقيام بأعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الماكينات التي سبق توريدها، بالإضافة إلى الماكينات التي ستورد حديثاً؛ بهدف الحفاظ على الماكينات والحفاظ على المستوى الفني الجيد لها وزيادة عمرها الافتراضي.

وناقش اللقاء التقدم في مشروع الشراكة بين شركة فويست البين النمساوية في ما يخص أعمال المفاتيح وورش الإنتاج بالعباسية لإنتاج المفاتيح وتزويد الورش بالتكنولوجيا الحديثة.

وأكد وزير النقل ضرورة سرعة تفعيل هذه الشراكة، على أن تقوم الشركة النمساوية بإنشاء خط جديد بالكامل وتشغيله تحت إدارتها لإنتاج المفاتيح في مصر والإشراف على الخط الحالي الذي ينتج المفاتيح في ورش العباسية للسكك الحديدية، مؤكدًا أن تصنيع كل المفاتيح الخاصة بكل مشروعات الوزارة الجديدة والحالية سواء في السكك الحديدية أو مترو الأنفاق سيتم تصنيعها في مصر بالتعاون مع الشركة النمساوية.

وقامت الشركات النمساوية باستعراض قطاعات السكك الحديدية المختلفة التي من الممكن التعاون المستقبلي بين الجانبين لتنفيذها مثل مشروعات تحديث وتطوير خطوط السكك الحديدية وتوريد معدات ذات تكنولوجيا خاصة لفحص مكونات السكك والوحدات المتحركة، وإمكانية التعاون في مجال دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات بدءًا من التخطيط ودراسة الجدوى وصولاً إلى البنية التحتية.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف اللقاءات بين الشركات النمساوية وهيئة السكك الحديدية خلال الفترة القادمة؛ لسرعة البدء في كل المشروعات المتفق عليها ودراسة المشروعات التي يمكن التعاون المستقبلي المشترك وفقاً لاحتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية.