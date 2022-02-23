الفول في المقدمة.. طلب مناقشة حول استراتيجية الحكومة بشأن غلاء 10 سلع أساسية

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، اليوم الأربعاء، بشأن استراتيجية الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار، لا سيما في ظل توجه القيادة السياسية لحماية محدودي الدخل وعدم تأثر المواطن بخطوات الإصلاح الاقتصادي.

وقالت موسى: لا أحد ينكر خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث نجح الرئيس بحق في تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة لبناء "الجمهورية الجديدة"، إلا أن الرئيس دائمًا ما يؤكد عدم التأثير على المواطن المصري بتبعات الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا مساس بمحدودي الدخل، وأن المواطن لن يتحمل آثار الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت عضو مجلس النواب: لقد شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعًا في السوق المحلية، وقاد ارتفاع بعض السلع معدل التضخم للصعود خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.7% على أساس شهري، وتراجع معدل التضخم السنوي في شهر أكتوبر الماضي 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.

وتابعت موسى: الطامة الكبرى كانت ارتفاع 10 سلع أساسية في السوق المحلية خلال الأشهر الماضية؛ حيث ارتفعت أسعار الفول بنسبة تتراوح بين 15 و20% ، ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بسوق الجملة بين 10.5 جنيه و11 جنيهًا.

واستطردت النائبة: وارتفعت أسعار الدقيق السائب والمعبأ بنسبة 7% للطن، وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى ارتفاع أسعار المكرونة بنسبة 5%؛ أي بنحو 50 قرشًا في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليتراوح سعره بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه و5 جنيهات.

وأوضحت موسى أن الأسعار لا تزيد بشكل سنوي أو شهري، بل تتغير على مدار اليوم الواحد، ووصلت أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية إلى حد الغليان، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان.

وطالبت عضو مجلس النواب بفتح المناقشة العامة في هذا الملف، لمعرفة استراتيجية الحكومة بشأن السيطرة على موجة غلاء الأسعار، وما خطتها نحو حماية محدودي الدخل من تبعات خطوات الإصلاح الاقتصادي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار.