"Life Guardian" ينشر أشهر 5 متاحف مصرية يجب زيارتها -صور

كتب- مصراوي:

نشر موقع Life Guardian، تقريرًا تحت عنوان "خمس متاحف مصرية رائعة لإضافتها إلى قائمة تجاربك السياحية التي ترغب في معايشتها"، أبرز خلاله خمسة من أشهر المتاحف المصرية؛ وهي: المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، ومتحف التحنيط بالأقصر، ومتحف الأقصر، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار القرن العشرين، كان المتحف المصري بالتحرير من أهم المتاحف للزيارة؛ لأنه يعرض مجموعة هائلة من القطع الأثرية، والتي من بينها قناع الملك الذهبي توت عنخ آمون، والمقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها داخل مقبرته التي اكتشفها عالم الآثار هوارد كارتر في عام 1922، والتي ستكون أيقونة المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

وأضاف التقرير أن المتحف المصري بالتحرير منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1902، كان يمثل العرض الحصري أمام العالم من القطع الأثرية المصرية القديمة؛ حيث يزخر المتحف بتنوع هائل من القطع الأثرية، حيث يحوي أكثر من 120.000 قطعة أثرية.

وتحدث التقرير عن المتحف المصري الكبير الذي سوف يعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، لأول مرة.

واستعرض التقرير متحف التحنيط الموجود بشارع الكورنيش في الأقصر، موضحًا أنه على الرغم من أنه يضم مجموعة صغيرة من القطع المعروضة؛ فإنه يضم مجموعة مميزة تشمل العديد من الوسائل والأدوات التي تم استخدامها في عملية التحنيط، وتوجد أيضًا بعض الرسوم التوضيحية.

وتابع التقرير: أما المتحف الرابع الذي ذكره التقرير فهو متحف الأقصر الذي يقع على امتداد نهر النيل، بجانب معبد الأقصر، ويعرض المتحف تمثالاً بالحجم الطبيعي لأمنحتب الثالث، ومحاولة إعادة بناء معبد أخناتون الرائع ومومياوات الفراعنة رمسيس الأول وأحمس الأول.

وأشار التقرير إلى متحف الفن الإسلامي، موضحاً أنه يحوي أكبر مجموعة في العالم من التحف والفن الإسلامي من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ويعرض المتحف سرج حصان من الحرير والفضة يعود تاريخه إلى الإمبراطورية العثمانية، وطاولة نحاسية من مصر في عهد المماليك، ونسخاً فريدة من القرآن الكريم، ويضم أكثر من 100000 قطعة أثرية من الخشب والنسيج والمعدن والسيراميك.