إهدار حقوق المتفوقين مستمر.. طلب إحاطة بشأن ظاهرة توريث الوظائف بالبترول

كتب- نشأت علي:

تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وعضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، بشأن استمرار ظاهرة "توريث الوظائف" في الشركات التابعة للوزارة.

وذكرت جابر، في طلبها، أن إهدار حقوق الشباب والمتفوقين والمجتهدين من أبناء مصر ما زال مستمرًا في وزارة البترول، بسبب نهجها القائم على توريث الوظائف لأبناء القيادات وكبار المسؤولين في الوزارة وأعضاء مجالس الإدارة بالشركات، بصرف النظر عن مؤهلاتهم ولا حتى كفاءتهم، فليس لديهم أي مؤهلات يحملونها سوى أنهم أبناء كبار المسؤولين بالوزارة.

وأكدت النائبة أن هذا الأمر الذي يتعارض مع أحكام القانون والدستور، الذي نص صراحةً على أن تولي الوظائف حق لجميع المواطنين، دون محاباة، حارمين الآلاف من شباب مصر المجتهدين، الذي لم يسعدهم الحظ بأن يكون لديهم أقارب في شركات البترول؛ حتى ينالوا مرادهم.

وأوضحت عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن هناك قرارًا وزاريًّا من وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال، يقضي بألا يكون شاغل الوظيفة في إحدى شركات البترول لديه أقارب من الدرجة الأولى، وتم العدول عنه والضرب به عرض الحائط في عهد المهندس طارق الملا.

وتابعت جابر، في طلب إحاطتها، بأنها تلقت مئات الشكاوى من شباب مصر الذين تقدموا لمسابقات شركات البترول، قبل أن يصطدموا بأن أبناء العاملين كانت لهم الأولوية دون غيرهم، لافتةً إلى أن قصر الوظائف في شركات البترول على أبناء العاملين، هو إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، كما يؤكد أن وزارة البترول ما زالت تدور في فلك الماضي من حيث غياب العدالة والكفاءات.

وطالبت النائبة وزارة البترول بموافاة لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بحصر أسماء المُعينين في شركات البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة، للوقوف على مدى توافق الشروط والمعايير في حقهم.