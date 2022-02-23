الصحة تعلن عن منح دراسية في تايلاند.. تعرف على الشروط والتكاليف

12:30 م الأربعاء 23 فبراير 2022
الصحة تعلن عن منح دراسية في تايلاند.. تعرف على الشروط والتكاليف

وزارة الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب الترشح لمنح دراسية للحصول على درجة الماجستير لعام 2022-2024 من مقدمة الحكومة التايلاندية.

وحددت وزارة الصحة 8 برامج تشملها المنح، للأطباء والصيادلة.

وذكر قطاع التدريب في إعلانه الذي حصل عليه مصراوي، أن الحكومة التايلاندية تتحمل تكاليف تذكرة العودة، وتكاليف الانتقال الداخلية، وبدل المعيشة والإقامة، وكذلك تكاليف الدراسة.

في حين لا تشمل المنحة مصروفات تذاكر الذهاب إلى تايلاند، ومصاريف الحصول على الفيزا، ويتحملها المرشح للمنحة.

وعن شروط التقديم:

- الحصول على شهادة جامعية

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة مع وجود شهادة تثبت ذلك (IELTS or TOEFL)

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المنحة و - ألا يتجاوز سن المرشح عن 45 عاما

وعلى الراغبين في التقدم للحصول على المنحة التسجيل بالدخول على الرابط التالب لملء نموذج التقديم اضغط هنا

وذكرت الوزارة أن آخر موعد للتقديم يوم ۲۹ فبراير الحالي.

وزارة الصحة تايلاند منح دراسية الحكومة التايلاندية

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