ارتفاع الحرارة ثم تبدأ الموجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

12:14 م الأربعاء 23 فبراير 2022
ارتفاع الحرارة ثم تبدأ الموجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر خلال الساعات المقبلة، برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجة الحرارة لنعيش أجواء دافئة على معظم الأنحاء ونشاط الرياح المثيره للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأضافت الهيئة، أنه سرعان ما تدخل الكتلة الهوائية الباردة مع تقدم الوقت غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

وتابعت الهيئة: "تتقدم الكتلة الباردة مساء اليوم للداخل وتعلن عن انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل خفيفة إلى القاهرة".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يصاحب الكتلة الباردة انخفاض أكبر في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق لنعيش أجواء شتوية بامتياز.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس سقوط أمطار

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