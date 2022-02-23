وفد أكاديمية ناصر العسكرية يهنئ "مصر للطيران" بالإشادة العالمية بطياريها

12:12 م الأربعاء 23 فبراير 2022
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كتب- محمد عبيد:

قام وفد من أكاديمية ناصر العسكرية، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مركز عمليات شركة "مصر للطيران- IOCC"، والمسؤول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات "مصر للطيران" الداخلية والخارجية.

ورحَّب الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة "القابضة لمصر للطيران"، بزيارة الوفد، الذي كان في استقباله الطيار محمود صقر، مدير عام مركز العمليات المتكامل، والطيار تامر القاضي نائب مدير عام المركز.

واستمع الوفد إلى شرح توضيحي من الطيار محمود صقر، عن إمكانات مركز العمليات المتكامل IOCC، وما يشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات، وعناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أية أزمة طارئة في مجال الطيران المدني والتعامل معها أولًا بأول.

ومن جانبه أشاد وفد أكاديمية ناصر العسكرية بالامكانيات المتطورة التي يتمتع بها المركز ، معربًا عن سعادته بالزيارة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من العاملين بمركز العمليات

وهنأ الوفد شركة الوطنية على الإشادة العالمية بطياري "مصر للطيران" وكفاءتهم وتعاملهم باحترافية؛ خصوصًا في أوقات الأزمات، وذلك بعد واقعة مطار هيثرو بلندن.

وقدم رئيس الوفد اللواء دكتور حسام أنور، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، في ختام الزيارة، درع كلية الدفاع الوطني، نيابة عن مدير كلية الدفاع الوطني؛ تقديرًا للدور الفعال والمتميز الذي تقوم به شركة "مصر للطيران".

وفد أكاديمية ناصر العسكرية مصر للطيران الإشادة العالمية رحلات مصر للطيران الطيار عمرو أبو العينين

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