15 صورة ترصد تفقد الرئيس السيسي للكلية الحربية فجرا

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور جولة لرئيس عبدالفتاح السيسي، التفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية.

وفي إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع الطلبة، فقد دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة علي المستوي الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري، موضحًا مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والامن.

ووجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

كما وجه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصري العظيم.​