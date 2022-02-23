الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

11:35 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 25 بمساحة 25.89 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة.

ونص القرار على أن قطعة الأرض مخصصة لشركة أكوتي للاستثمار السياحي والعقاري، لإقامة مشروع عمراني متكامل.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

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