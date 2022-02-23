الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 25 بمساحة 25.89 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة.

ونص القرار على أن قطعة الأرض مخصصة لشركة أكوتي للاستثمار السياحي والعقاري، لإقامة مشروع عمراني متكامل.

وجاء نص القرار على النحو التالي: