ضبط أدوات طب وجراحة الأسنان مع راكب آسيوي قبل تهريبها بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أدوات طب وجراحة الأسنان، أخفاها راكب آسيوي الجنسية داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها لعيادات الأسنان وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف عمر سالم مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ وجود كثافات متماثلة بكميات كبيرة، وكلف أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول سامي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ١٨٩٠ قطعة معدنية من مستلزمات طب الأسنان، و٣١ علبة بداخلهم قطع خاصة بمستلزمات الأسنان، و ٦ كجم قطع معدنية أخرى عبارة عن قطع معدنية صغيرة خاصة بالاسنان.

وأمر أحمد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.