نقابة القطاع الخاص تكشف تفاصيل وفاة عامل بإحدى الشركات

11:03 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
نقابة القطاع الخاص تكشف تفاصيل وفاة عامل بإحدى الشركات

شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، التفاصيل الكاملة لانتحار أحد العمال العاملين في شركة خاصة، في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، واعتصام العمال أمام مقر المصنع.

وأدى انتحار العامل، إلى إضراب واعتصام عمال مصنع الأفران، بسبب امتناع الإدارة عن صرف مستحقاتهم، وعدم التزام صاحب العمل باتفاقية القوى العاملة لسداد مستحقات العاملين في مواعيدها.

وأوضح خليفة لمصراوي، أن الشاب المنتحر يدعى "ع ع"، من قرية أبو سمودة الباجور بمحافظة المنوفية.

وأشار خليفة، إلى أن العامل متزوج ولديه 3 أولاد، وعثر على جثمانه في الزراعات المتاخمة الطريق الإقليمي ولا يزال سبب الوفاة غامضا حتى الآن ولم يخرج تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي بمستشفى الجامعة بشبين الكوم لمعرفة سبب الوفاة، ولكن ما تم معرفته من أهلية المتوفى أن هناك مشكلات عائلية ومالية يمر بها.

شعبان خليفة نقابة القطاع الخاص وفاة عامل شركة خاصة المنطقة الصناعية الثانية مدينة 6 أكتوبر اعتصام العمال

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