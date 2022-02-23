الحكومة تنفي تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، مُوضحةً أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه يعد أمراً طبيعياً نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، مُشيرةً إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وسوف تختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة "mwri.gov.eg"، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).