متى نصوم رمضان مرتين في العام؟.. البحوث الفلكية يُجيب

06:30 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
متى نصوم رمضان مرتين في العام؟.. البحوث الفلكية يُجيب

استطلاع هلال شهر رمضان

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كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المسلمين بعد 7 أو 8 أعوام سيصومون شهر رمضان مرتين في العام ليوافق 2030 تقريبًا.

وقال شاكر في تصريح لمصراوي، إنه وفقا للحسابات الفلكية فإن الأمر سهل، مضيفًا: "لما ينتهي شهر رمضان قبل 10 يناير يبقي رمضان اللي بعده يبتدي آخر شهر ديسمبر من نفس العام.. كون الفرق بين السنة الهجرية والميلادية بين 11 إلى 12 يوما".

وتابع: "دا اللي بيخلي رمضان بدري 11 يوما كل سنة تقريبا، وهذا العام يوافق بداية رمضان 2 أبريل يعني بعد بضع سنوات ممكن يأتي رمضان مرتين في نفس العام وده محسوب ومعروف وفقا للتقويم والحسابات الفلكية".

وفقا للتقويم الميلادي، والحسابات الفلكية، من المتوقع أن يشهد عام 2030 حدثًا لا يتكرر كثيرا، وهو أننا سنستقبل شهر رمضان مرتين، ويبدأ رمضان عام 2030، والذي يوافق العام الهجري 1451، في 5 يناير، ثم يأتي رمضان التالي في نفس العام الميلادي 2030، ولكن يوم 26 ديسمبر، والذي يوافق العام الهجري 1452.

وفقا للحسابات الفلكية، فإن المسلمين سيصومون في عام 2030، 36 يوما، 30 يوما في بداية العام الميلادي، و6 أيام في نهايته.

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شهر رمضان هلال رمضان البحوث الفلكية

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